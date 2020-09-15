"ЕС" может выдвинуть Марину Порошенко первым номером в Киевсовет – СМИ

"Европейская солидарность" пока не планирует выдвигать своего кандидата в Киеве

"Европейская солидарность" планирует подать Марину Порошенко, жену пятого президента Украины, первым номером в списках в Киевский городской совет. Об этом сообщает со ссылкой на два независимых друг от друга источника "Украинская правда".

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По информации собеседников издания, "ЕС" пока не собирается выдвигать своего кандидата в мэры Киева, а решила сделать ставку на большую фракцию в Киевсовете.

"Европейская солидарность" пока не планирует выдвигать своего кандидата в Киеве. Партия решила делать ставку на большую фракцию в Киевсовете, где у нее есть гораздо больше шансов – рейтинг колеблется в пределах 14-15% поддержки и это второй результат сразу после "УДАР", – рассказали изданию.

Источники также отметили, что "фишкой" избирательной кампании будет то, что агитировать за своих соратников будет лично Порошенко, а первым номер столичного списка станет его жена.

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Напомним, ранее партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" предложила нынешнему мэру Киева Виталию Кличко поддержать его кандидатуру в 2020 году, как и на предыдущих выборах Киевского городского головы в 2015 году.

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Выборы мэра Киева и депутатов городского совета состоятся 25 октября 2020 года.

Ранее Петр Порошенко прокомментировал "Сегодня" громкие дела, зведенные против него.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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