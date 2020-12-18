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ЕС может может начать производство лекарств в Украине – посол Германии

18 декабря, 18:12

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Евросоюз хочет производить основные ингредиенты медицинских препаратов "ближе к дому"

Украина может стать научной и производственной площадкой Европейского Союза для лекарственных средств, необходимых для преодоления пандемии.

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Об этом, как сообщает пресс-служба Киевского форума по безопасности, заявила чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Сайт "Сегодня" вел трансляцию сегодняшней онлайн-дискуссии "Когда придет спасение? Коронавирус, вакцина и мир в 2020 году".

"Это инициатива в рамках немецкой экономики, которая предусматривает, что жизненно необходимые товары, которые нам нужны в том числе для того, чтобы бороться с пандемией, например, основные ингредиенты медицинских препаратов, необходимо производить ближе к дому", – сказала Фельдгузен.

"И это также шанс для Украины. Потому что Украина географически близка Европейскому Союзу, Германии и имеет большой объем квалифицированных трудовых ресурсов и может стать той страной, где эти товары, в общем я говорю о лекарственных препаратах, но это также и другие категории товаров, могут производиться", – отметила посол.

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Анка Фельдгузен отметила, что немецкая медицинская система показала свою эффективность во время пандемии, и призвала Украину продолжать реформу системы здравоохранения.

"Если сопоставить Германию и Украину, внедривших в начале жесткие меры, ограничения, обе наши страны выиграли время, чтобы адаптироваться к пандемии. Украина и Германия. В результате наши системы здравоохранения не были перегружены в результате пандемии, и пациенты могли получать доступ к лечению", – отметила дипломат.

Посол Германии также поблагодарила Украину за международное сотрудничество для преодоления COVID-19.

"Я хочу очень поблагодарить Украины в аспекте международного сотрудничества за то, что Украина направляла своих врачей в Италию, а вашим самолетом "Мрия" вы направляли средства индивидуальной защиты во многие страны, большим-большим самолетом", – отметила Анка Фельдгузен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Германия коронавирус посол Германии Фельдгузен Киевский форум по безопасности

Источник: Киевский форум по безопасности

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