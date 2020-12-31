Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости политики

Ермак: Украине удалось избежать масштабной трагедии

31 декабря, 13:59

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина лучше справилась с эпидемией, чем некоторые мощные страны Европы

Одним из главных достижений Украины в 202о году глава Офиса президента Андрей Ермак называет избежание катастрофической смертности от коронавируса в более чем 100 тысяч человек.

Реклама

Об этом сообщает Офис главы государства.

По его словам, даже самые мощные страны оказались не готовы к пандемии. Сегодня Украина имеет меньшую относительную смертность (от количества заражений) в сравнению с Великобританией, Францией или Италией.

В тренде
Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена: в МИДе рассказали о переговорах

"Расчеты показывают: удалось избежать масштабной трагедии – без жесткого карантина весной и адаптивного летом, количество смертей от COVID-19 в Украине до конца года могло составить 125-145 тысяч", – сказал Ермак.

Как сообщали новости "Сегодня", на конец 2020 года Украина имеет такие показатели эпидемии COVID-19: 1 055 047 украинцев заразились коронавирусом, умерли -18 533, выздоровели – 709 993. В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов тоже подвел итоги коронвирусного года. Украина заканчивает 2020 год с более чем миллионом заразившихся с начала эпидемии.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плюет и хамит России? У Путина поставили на место Соловьева из-за Зеленского
Плюет и хамит России? У Путина поставили на место Соловьева из-за ЗеленскогоПолитика
Указ Зеленского об отстранении Тупицкого не отвечает Конституции – заявление КСУ
Указ Зеленского об отстранении Тупицкого не отвечает Конституции – заявление КСУПолитика
Зеленский созвал СНБО: появились первые подробности
Зеленский созвал СНБО: появились первые подробностиПолитика
Зеленский отстранил главу КСУ
Зеленский отстранил главу КСУПолитика
"Спасибо за новогодний подарок": Кривонос прокомментировал свое увольнение из СНБОПолитика
Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена: в МИДе рассказали о переговорах
Будет ли Зеленский на инаугурации Байдена: в МИДе рассказали о переговорахПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять