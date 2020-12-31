Ермак: Украине удалось избежать масштабной трагедии

Украина лучше справилась с эпидемией, чем некоторые мощные страны Европы

Одним из главных достижений Украины в 202о году глава Офиса президента Андрей Ермак называет избежание катастрофической смертности от коронавируса в более чем 100 тысяч человек.

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Об этом сообщает Офис главы государства.

По его словам, даже самые мощные страны оказались не готовы к пандемии. Сегодня Украина имеет меньшую относительную смертность (от количества заражений) в сравнению с Великобританией, Францией или Италией.

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"Расчеты показывают: удалось избежать масштабной трагедии – без жесткого карантина весной и адаптивного летом, количество смертей от COVID-19 в Украине до конца года могло составить 125-145 тысяч", – сказал Ермак.

Как сообщали новости "Сегодня", на конец 2020 года Украина имеет такие показатели эпидемии COVID-19: 1 055 047 украинцев заразились коронавирусом, умерли -18 533, выздоровели – 709 993. В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов тоже подвел итоги коронвирусного года. Украина заканчивает 2020 год с более чем миллионом заразившихся с начала эпидемии.

Видео: Сегодня

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