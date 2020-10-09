Ермак: Россия должна сказать – готова ли к прекращению войны

Россия должна четко определиться – готова ли она к прекращению войны и выполнению мирных договоренностей по Донбассу, поскольку сейчас переговоры в тупике.

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Об этом сказал во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House глава Офиса президента Андрей Ермак, передает пресс-служба ОПУ.

Он напомнил, что благодаря договоренностям Трехсторонней контактной группы на фронте уже более 70 дней сохраняется режим тишины, и даже сократилось количество неприцельных выстрелов боевиков.

"Сегодня Украина на войне, и нам очень важно быть осторожными и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать все возможные площадки для переговоров, снижать напряжение", – сказал Ермак.

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В то же время глав ОПУ отметил четкое выполнение украинской стороной "нормандских" договоренностей, достигнутых в Париже. Однако Киев ждет от Москвы четкой позиции, собирается ли она выполнять свою часть сделки.

"Сегодня ни у одной страны, которая поддерживает Украину, нет никакого сомнения, что с нашей стороны что-то не сделано, что-то не выполнено. Россия также должна выполнять достигнутые ранее договоренности. Или Россия действительно готова к прекращению этой войны, или должна сказать, что она не готова к этому", – сказал чиновник.

В то же время уже несколько месяцев стороны не могут договориться об освобождении пленных по причине того, что оккупанты не согласовывают списки.

"Постоянно делаются какие-то препятствия для этого. Сейчас они говорят, что им якобы препятствует в этом постановление Верховной Рады о местных выборах. Но мы постоянно подчеркиваем, что это нонсенс: как такой гуманитарный вопрос, как жизнь и здоровье людей, может зависеть от документа?" – резюмировал Ермак.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Владимир Зеленский заявлял, что без прямого диалога с Путиным войну не остановить.

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