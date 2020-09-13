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Эксклюзив. Ермак озвучил главные итоги "нормандской встречи"

13 сентября, 19:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Впервые на встрече советников "Нормандской четверки" были представители ОБСЕ

Переговоры в "нормандском формате", проведенные в Берлине 11 сентября советниками глав государств "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия), показали, что Киев имеет безоговорочную поддержку своих западных партнеров.

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Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал в эфире телеканала "Украина".

"Самое важное, что украинская делегация вернулась с бесспорной поддержкой всех участников "нормандской встречи", – подчеркнул переговорщик.

"Режим тишины, как вы знаете, продолжался шесть недель, но были попытки его сорвать. У нас есть погибший военный, было несколько провокаций, но режим тишины продолжается, и это очень важно. Все, что мы делаем, – чтобы на нашу землю пришел мир и чтобы не гибли люди", – говорит Ермак.

По его мнению, вторым важным моментом было то, что впервые за многие годы на встрече советников были представители ОБСЕ – Хайди Грау и Халит Чевик.

"Это значит, что координация между "минским" (Украина, Россия, ОБСЕ) и "нормандским форматом" будет еще более плодотворной и эффективной".

Ермак добавил, что была достигнута договоренность допустить Красный Крест к удерживаемым лицам:

"Часто об этом договаривались, но это никогда не исполнялось. Безусловно, это первый шаг на пути обмена пленными. Возвращение наших граждан – наш приоритет. Ожидаем, что на ближайших заседаниях будет этот вопрос обсуждаться и будут обсуждаться конкретные даты обмена".

По словам украинского переговорщика, на сегодняшний день на столе у обеих сторон лежит список на обмен, состоящий приблизительно из 100 человек.

Глава Офиса президента Андрей Ермак
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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Ермак назвал главное достижение переговоров в Берлине.

О чем "Нормандская четверка" договорилась на переговорах в Париже в декабре 2019-го, смотрите больше в сюжете:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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переговоры ОБСЕ берлин обмен пленными нормандский формат Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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