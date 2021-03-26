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Ермак созвал срочные консультации в "нормандском" формате

26 марта, 21:50

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украина в ТКГ поднимет вопрос соблюдения договоренностей о прекращении огня на Донбассе

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак проводит срочные консультации с политическими советниками лидеров государств – участников Нормандского формата.

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В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский также проведет беседы со всеми лидерами стран "нормандского" формата, сообщается на странице Ермака в Facebook.

Этот вопрос также будет поднят на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. В Киеве
считают критически важным вернуться к безоговорочному выполнению договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых в прошлом году и, главное, – усилить эффективный контроль за их выполнением.

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По словам Ермака, по поручению президента, главнокомандующий Вооруженных сил Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств трагедии.

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Напомним, что сегодня, 26 марта, жертвами очередного нарушения перемирия на Донбассе возле Шумов под Горловкой стали четверо военных, еще двое были ранены.

Президент Владимир Зеленский проведет консультации с руководителями стран "Нормандской четверки" по поводу обострения на фронте.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Донбасс жертвы гибель горловка мина обострение ситуации потери ВСУ шумы Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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