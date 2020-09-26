Ермак предложил участникам ТКГ встречаться чаще

Глава ОП призвал украинских политиков больше общаться с военными и жителями Донбасса

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил участникам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу встречаться каждую неделю, чтобы ускорить переговорный процесс и достичь больших результатов и ускорить имплементацию договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки".

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Об этом он заявил на совещании по работе ТКГ, которое провел президент Украины Владимир Зеленский в КПВВ "Майорское" в ходе поездки в Донецкую область, передает пресс-служба ОП.

"Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", – сказал Ермак.

Он добавил, что было бы неплохо, если бы больше украинских политиков посещали линию разграничения и общались с военными и жителями Донбасса.

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Напомним, на заседании фракции "Слуга народа" 28 сентября хотят рассмотреть вопрос переноса Трехсторонней контактной группы из Минска из-за политической обстановки в Беларуси.

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В середине сентября во время поездки президента Украины в Вену канцлер Себастьян Курц намекнул, что Австрия готова принять у себя переговорщиков по Донбассу.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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