Ермак объяснил, зачем продлевать закон об особом статусе Донбасса

Украина и в этом году планирует продлить действие закона об особом статусе Донбасса, чтобы позволить представителям Украины продолжить работу на различных переговорных площадках.

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Об этом написал в своей колонке на "Украинской правде" глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он напомнил, что в Раду уже внести соответствующий законопроект о продлении действия закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

"Этот процесс ежегодного продления происходит еще с 2014-го. Решение нужно, чтобы наши представители на переговорах могли продолжить работу", – пишет Ермак.

Глава ОПУ также отметил, что во исполнение договоренностей прошлогоднего "нормандского саммита в Париже, украинская сторона предоставила драфт законодательных изменений с выполнением "формулы Штайнмайера" еще в июле. Сейчас этот законопроект находится на обсуждении в политической подгруппе ТКГ.

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Ермак добавил, что позиция Украины четкая – выборы в ОРДЛО могут состояться только после передачи Украине контроля над границей и обеспечении всех демократических избирательных процессов.

Напомним, закон Украины № 1680-VII "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", известный также как закон об особом статусе Донбасса, был принят 16 сентября 2014 года. Закон был создан в рамках Минских договоренностей и заключается в введении особого порядка местного самоуправления сроком на 3 года для тех территорий Донецкой и Луганской областей, которые не контролировались Украиной на момент принятия закона.

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