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Ермак объяснил, почему Украину должны пустить в НАТО

5 марта, 17:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина вышла на новый уровень сотрудничества с Альянсом, считают на Банковой

Украина рассчитывает на скорейшее вступление в НАТО и полностью этого заслуживает, поскольку уже сейчас стоит на границе защиты Европы от российской агрессии.

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Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-общения с экспертами и журналистами, организованного аналитическим центром European Policy Centre, передает ОПУ.

По его словам, НАТО должно быть заинтересовано в сильной и независимой Украине.

"Украина стоит на границе защиты цивилизованного демократического мира и абсолютно заслуживает стать частью семьи стран НАТО. Сегодня членство в НАТО и ЕС – это наши цели. И требования к вступлению являются нашей дорожной картой для реформ, которые мы делаем ежедневно", – сказал Ермак.

Глава ОПУ также считает, что Украина вышла на новый уровень сотрудничества с Европой после получения статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

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"Это очень большой успех. Но мы очень надеемся, что процесс вступления и членства Украины в НАТО будет максимально ускорен, так как именно сейчас идет война за демократические европейские ценности. И форпостом этой войны является именно Украина", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук резко высказался о роли РФ в вступлении Украины в НАТО.

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НАТО Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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