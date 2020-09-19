Ермак назвал условия проведения выборов на оккупированном Донбассе

Проведение выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей невозможно до их полной деоккупации.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
"Сегодня проведение выборов на неподконтрольной территории, оно возможно только после полной деоккупации, и когда там будет сделано все для того, чтобы вопросы безопасности были разрешены", – заявил он.
Кроме того, для избирательного процесса необходимо соблюдение стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
"У нас очень большую роль во всех этих процессах играет ОБСЕ. А ОБСЕ сегодня руководствуется многими нормами, в первую очередь нормами Копенгагенской конвенции", – подчеркнул Ермак.
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук, заявил о невозможности выборов в оккупированных районах Донбасса до их деоккупации.
Также он называл возможные компромиссы на переговорах с Россией по Донбассу .
Кроме того, в комментарии сайту "Сегодня" Кравчук рассказал о первых шагах на должности главы ТКГ .
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