Ермак назвал условия проведения выборов на оккупированном Донбассе

Глава Офиса президента назвал три необходимых условия для выборов в ОРДЛО

Проведение выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей невозможно до их полной деоккупации.

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Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Сегодня проведение выборов на неподконтрольной территории, оно возможно только после полной деоккупации, и когда там будет сделано все для того, чтобы вопросы безопасности были разрешены", – заявил он.

Андрей Ермак о возможности проведения выборов на оккупированной территории Донбасса

Кроме того, для избирательного процесса необходимо соблюдение стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"У нас очень большую роль во всех этих процессах играет ОБСЕ. А ОБСЕ сегодня руководствуется многими нормами, в первую очередь нормами Копенгагенской конвенции", – подчеркнул Ермак.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук, заявил о невозможности выборов в оккупированных районах Донбасса до их деоккупации.

Также он называл возможные компромиссы на переговорах с Россией по Донбассу .

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Кроме того, в комментарии сайту "Сегодня" Кравчук рассказал о первых шагах на должности главы ТКГ .

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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