Арестович назначен внештатным советником Ермака: чем он будет заниматься

Журналист Алексей Арестович, который месяц назад был назначен спикером делегации Украины в Трехсторонний контактной группе, получил должность внештатного советника главы Офиса президента Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.
Теперь Арестович будет помогать Андрею Ермаку с решением вопросов стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
Представляя его на встрече с руководителями профильных ведомств 1 декабря, Ермак назвал главной задачей своего новоиспеченного советника "предоставление исчерпывающего ответа для противодействия распространению дезинформации или оскорблений".
"Мы – единственная команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", – добавил глава ОПУ.
Сам Арестович на своей странице в Facebook уточнил, что он теперь отвечает за информированность населения о важнейших областях государственной деятельности. И в ближайшее время украинцам разъяснят темы выполнения госзаказа в оборонной сфере, перспективы реформирования ВПК и дальнейшие действия украинской делегации по выполнению договоренностей, достигнутых лидерами государств Нормандского формата.
Напомним, что ранее в этом месяце советник главы Офиса президента Игорь Уманский ушел в отставку, объяснив это несогласием с решением ввести в Украине карантин выходного дня.
Также недавно Ермак обзавелся другим советником – им стал экс-министр Тимофей Милованов. Он будет помогать в вопросах экономики и финансов.
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