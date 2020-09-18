Ермак: История с "вагнеровцами" – детектив, выдуманный от начала до конца

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер", которую якобы планировали украинские спецслужбы.

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Об этом он заявил в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на телеканале "Украина".

"Детективная история, которая выдумана от самого начала до конца. Взять несколько фактов из реальности, добавить художественные выдумки, и получилась масштабная история, которая действительно поражает", – заявил он в ответ на просьбу прокомментировать скандал вокруг возможной операции украинских спецслужб.

Ермак подчеркнул, что эта история была бы "смешной, но когда это касается вопросов национальной безопасности – это совсем не смешно".

"Мне кажется, что, если комментировать это, то на протяжении всей войны, с самого ее начала, разведка и другие органы начали документировать людей, которые принимают участие в войне против Украины, которые убивали наших воинов. Это продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ", – напомнил он.

Глава Офиса президента добавил, что это нанесло очень серьезный удар, поскольку после инцидента им стало намного сложнее выполнять такую работу.

Напомним, после того как Беларусь выдала боевиков ЧВК "Вагнера" России, в Украине разгорелся скандал: СМИ писали, что СБУ проводила спецоперацию в отношении "вагнеровцев", однако ее якобы сорвал Офис президента.

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Эти слухи глава ОПУ Андрей Ермак назвал хорошо спланированной дезинформацией. Ермак отметил, что версия об участии украинских спецслужб в появлении российских боевиков-наемников в Беларуси накануне выборов появилась не в Украине, а в российских СМИ еще 6 августа.

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