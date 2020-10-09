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Ермак анонсировал новые переговоры в "нормандском формате"

9 октября, 12:12

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Офисе президента считают, что встреча лидеров Нормандской четверки должна состояться как можно быстрее

На Банковой снова анонсировали новую встречу в "нормандском формате" на уровне политических советников. Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что переговоры по Донбассу могут пройти уже на следующей неделе.

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Об этом он сказал во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, передает пресс-служба ОПУ.

По его словам, Украина активно настаивает на проведении следующей встречи лидеров "Нормандской четверки", поскольку война продолжается, а какие-либо решения принимаются именно лидерами "четверки".

"Такая встреча должна состояться как можно быстрее. В этом нас поддерживают наши партнеры по "нормандскому формату – Германия и Франция. И мы считаем, что это крайне необходимо для того, чтобы двигаться вперед и сделать то, чего так ждет весь украинский народ. Поэтому переговоры продолжаются. На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит (на уровне лидеров государств. – Ред.), и уже были какие-то решения", – сказал Ермак.

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Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что договоренности, достигнутые в Париже на встрече "Нормандской четверки", еще не выполнены, поэтому пока рано говорить о проведении нового саммита. А вот в МИД Украины заявили, что Кремль не заинтересован в проведении саммита "Нормандской четверки".

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 сентября состоялась встреча в Берлине на уровне политических советников глав государств "нормандского формата", однако она не дала особых результатов, кроме договоренности о продолжении перемирия на фронте. В то же время представитель РФ Дмитрий Козак выразил уверенность, что Рада пересмотрит постановление о выборах в ОРДЛО, хотя в Офисе президента Украины об этом молчат. Читайте подробнее об итогах "нормандской встречи".

Смотрите также интервью руководителя ОПУ Андрея Ермака телеканалу "Украина 24" об итогах "нормандской встречи":

Глава Офиса президента Андрей Ермак

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Нормандская четверка Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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