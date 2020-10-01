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Ереван показал уничтожение азербайджанского самолета: в Баку все опровергли (видео)

1 октября, 18:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Пропаганда противоборствующих сторон рассказывает о победах

В Нагорном Карабахе пятые сутки продолжаются ожесточенные бои между азербайджанской армией и противостоящей ей т.наз. "армией обороны Арцаха", которую поддерживают добровольцы из Армении. Сепаратисты заявили об уничтожении очередного азербайджанского самолета.

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Видео опубликовал Единый инфоцентр Армении на своей странице в Facebook.

К сожалению, в кратком описании к видео не были указаны ни дата инцидента, ни участок фронта, ни тип сбитого самолета.

Видео: Спутник Армения

В то же время начальник пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы прогнозируемо опроверг сообщение армянской пропаганды. По его словам, истребители и вертолеты ВВС Азербайджана 1 октября в боях не использовались, сообщает Telegram-канал военного ведомства.

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"Информация армянской стороны о якобы сбитых сегодня трех самолетах, двух вертолетах и шести БПЛА, принадлежащих ВВС Азербайджана, является ложной. Заявляем, что сегодня никакие авиационные средства ВВС Азербайджана не поднимались в воздух. Вся боевая авиация ВВС Азербайджана полностью исправна и боеспособна", – заявил Даргяхлы.

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Также накануне стороны подсчитали потери друг друга. В Баку рассказали, сколько Ереван лишился живой силы, а также военной и боевой техники, а армяне привели соответствующую статистику азербайджанцев.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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самолет нагорный карабах карабах уничтожение падение самолета

Источник: Сегодня

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