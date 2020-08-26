Эрдоган дает сигнал Западу: Турция — уже не та страна, которая готова идти на уступки

Анкара возьмет положенное ей в Средиземном, Эгейском и Черном морях, говорит турецкий лидер

Не прошло и недели, как президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция нашла в Черном море крупное месторождение природного газа, а теперь он говорит, что республика намерена взять то, что ей полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях.

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Об этом турецкий лидер заявил в среду, 26 августа, на праздничном мероприятии, посвященном 949-й годовщине победы в сражении при Малазгирте (Манцикерте), открывшей туркам путь в Анатолию, сообщает агенство Anadolu.

"Современная Турция уже не та страна, которая готова идти на уступки. Анкара предпримет все шаги для защиты национальных интересов в регионе и готова заплатить за это любую цену. Турция возьмет то, что ей полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях", — подчеркнул Эрдоган.

6 августа министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон в Средиземноморье. Парламент Египта уже ратифицировал этот документ, и ожидается, что вскоре его подпишет президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси. Греция собирается ратифицировать 26 августа соглашения с Египтом и Италией о разграничении морских зон и исключительных экономических зон. По мнению Афин, соглашение с Египтом закрепляет их право на морской шельф и ИЭЗ, сообщает ТАСС.

МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо.

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В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что к 2023 году Анкара сможет поставлять черноморский газ в Европу. А министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез оценил обнаруженные в Черном море запасы газа в 65 млрд долларов.

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