Енин о переговорах с Ираном о сбитом Boeing: Два тяжелых, изнурительных дня

Киев и Тегеран завершили очередной раунд переговоров об обстоятельствах катастрофы украинского Boeing рейса PS752 в январе 2020 года в районе столицы Ирана.

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Об этом первый заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал на странице МИДа в Facebook.

По его словам, это были два чрезвычайно тяжелых и изнурительных дня, которые, тем не менее, прошли в довольно конструктивной атмосфере: "Мы получили от иранской стороны ряд ответов на те вопросы, которые задавались ей ранее, и это приближает нас к истине. Мы приветствуем намерение иранской стороны как можно скорее завершить техническое расследование в соответствии с международными стандартами. Кроме того, мы ожидаем развития уголовного преследования и привлечения виновных к ответственности".

Дипломат рассказал, что Украина получила заверения Ирана в наличии политической воли как можно скорее восстановить истину и справедливость. И это именно то, чего ожидает не только Украина, но и другие пострадавшие в результате этой катастрофы государства, а самое главное – родственники погибших.

Енин добавил, что Украина и Иран продолжат переговоры в конце ноября – начале декабря.

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О чем Енин говорил три месяца ранее, читайте на сайте "Сегодня" в статье: "У меня нет иллюзий от переговоров с Ираном по сбитому Boeing": интервью с замглавы МИД Евгением Ениным".

Самолет МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, – все они погибли. Всю ответственность за случившееся взял на себя командир Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Хоссейн Салами, но объяснил это трагической ошибкой.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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