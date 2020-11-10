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Елена Зеленская: Президент чувствует себя нормально

10 ноября, 11:08

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ранее супруга президента уже переболела COVID-19

Первая леди Елена Зеленская заявила, что после заражения ее супруга Владимира Зеленского коронавирусом сама пребывает на самоизоляции.

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Об этом она сообщила во время выступления в режиме онлайн на Международном форуме культурной дипломатии.

"Хочу начать с того, что интересует многих – о здоровье президента. Все хорошо, он чувствует себя нормально. Он изолировался, но продолжает работать. К сожалению, я вынуждена соблюдать правила (самоизоляции) и не могу быть сейчас офлайн с другими спикерами", – сказала Елена Зеленская.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня стало известно, что жена Зеленского заразилась коронавирусом. По ее словам, заболевание у нее сначала протекало бессимптомно и чувствовала она себя хорошо. Первую леди госпитализировали в больницу в Киеве. Ей поставили диагноз – внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. 3 июля стало известно, что она полностью оправилась от COVID-19.

В связи с заболеванием супруги Зеленский с детьми проверялся на коронавирус. В Офисе президента говорили, что ПЦР-тесты главы государства и его детей показали отрицательный результат. Однако спустя полтора месяца президент признался, что и его сын переболел COVID-19.

Видео: Сегодня

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Владимир Зеленский коронавирус Елена Зеленская COVID-19 самоизоляция

Источник: Сегодня

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