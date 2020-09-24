Українська
$ 28,19
32,96
  1. Новости политики

Эксперт: В ближайшее время Зеленский не будет общаться с Лукашенко

24 сентября, 17:55

Сергей Мартынец , Виталий Рябошапка

Легитимность президентства Лукашенко под большим вопросом

В ближайшие месяцы президент Украины Владимир Зеленский не будет контактировать с Александром Лукашенко, которого Киев не признает легитимным президентом Беларуси. Об этом идет речь в нашей статье "Президент ненастоящий". Что для Украины означает непризнание Лукашенко".

Реклама

Известно, что лидеры государств регулярно созваниваются друг с другом, дабы решить определенные вопросы межгосударственных взаимоотношений. Де-юре Украина не признает Лукашенко президентом. Но де-факто он продолжает руководить страной – ему подконтрольны исполнительная власть, армия и так далее. Как в таких случаях поступать президенту Украины (да и не только ему – лидерам ЕС и других западных стран также)?

Политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" высказал мнение, что, по крайней мере в ближайшее время, пока ситуация не станет более определенной, украинский президент воздержится от общения с Александром Лукашенко – даже по телефону.

"Как минимум на ближайший период, думаю, прямых контактов между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко не будет. Не будет, как раньше – телефонных звонков и так далее. А вот относительно контактов Владимира Зеленского со Светланой Тихановской – не исключаю. Насколько мне известно, уже есть идея организовать такую встречу. Возможно будет попытка ее организовать. В ближайшее время этого не произойдет, но в принципе это возможно", – сказал эксперт.

Отметим, в подтверждение этого мнения уже говорит то, что отменен октябрьский визит Зеленского в Беларусь, куда он должен был приехать на Форум регионов. Белорусская сторона заявляет, что Киев якобы обратился с просьбой перенести это мероприятие на следующий год.

Смотрите подробней в сюжете о прошлогодней встрече Зеленского с Лукашенко на Форуме регионов в Житомире:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь Владимир Зеленский Владимир Фесенко Александр Лукашенко

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)
Тайная инаугурация Лукашенко: все подробности и реакции (фото, видео)Другие страны
Макрон заявил о сдвигах на переговорах
Макрон заявил о сдвигах на переговорах "Нормандской четверки" по ДонбассуПолитика
Лавров обвинил Украину в желании
Лавров обвинил Украину в желании "оккупировать" ОРДЛОПолитика
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТО
Сийярто назвал условие снятия вето на вступление Украины в НАТОПолитика
Беларусь не смогла объяснить причину обыска машины посла Украины на границе
Беларусь не смогла объяснить причину обыска машины посла Украины на границеПолитика
Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в Минске
Лукашенко бывший президент, а инаугурация – фарс: реакция мира на тайную церемонию в МинскеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять