Эксперт: В ближайшее время Зеленский не будет общаться с Лукашенко

В ближайшие месяцы президент Украины Владимир Зеленский не будет контактировать с Александром Лукашенко, которого Киев не признает легитимным президентом Беларуси. Об этом идет речь в нашей статье "Президент ненастоящий". Что для Украины означает непризнание Лукашенко".

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Известно, что лидеры государств регулярно созваниваются друг с другом, дабы решить определенные вопросы межгосударственных взаимоотношений. Де-юре Украина не признает Лукашенко президентом. Но де-факто он продолжает руководить страной – ему подконтрольны исполнительная власть, армия и так далее. Как в таких случаях поступать президенту Украины (да и не только ему – лидерам ЕС и других западных стран также)?

Политолог Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" высказал мнение, что, по крайней мере в ближайшее время, пока ситуация не станет более определенной, украинский президент воздержится от общения с Александром Лукашенко – даже по телефону.

"Как минимум на ближайший период, думаю, прямых контактов между Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко не будет. Не будет, как раньше – телефонных звонков и так далее. А вот относительно контактов Владимира Зеленского со Светланой Тихановской – не исключаю. Насколько мне известно, уже есть идея организовать такую встречу. Возможно будет попытка ее организовать. В ближайшее время этого не произойдет, но в принципе это возможно", – сказал эксперт.

Отметим, в подтверждение этого мнения уже говорит то, что отменен октябрьский визит Зеленского в Беларусь, куда он должен был приехать на Форум регионов. Белорусская сторона заявляет, что Киев якобы обратился с просьбой перенести это мероприятие на следующий год.

Смотрите подробней в сюжете о прошлогодней встрече Зеленского с Лукашенко на Форуме регионов в Житомире:

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