Эксперт объяснил, почему соперники Лукашенко проиграли выборы в Беларуси

Оппозиция не только проиграла выборы, но и не смогла организовать народ на протестах

Соперники действующего президента Беларуси сами виноваты в проигрыше на выборах – прозевали досрочное голосование с 4 по 8 августа. Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич также отмечает, что оппозиционеры не смогли организовать народ на массовых акциях протеста. Об этом идет речь в нашем материале "Лукашенко сыграл свою игру: итоги выборов в Беларуси".

"Кратко о результатах голосования: власть сыграла свою игру. Власть "загнала" значительную часть избирателей на досрочное голосование. Говоря "загнала", я имею в виду цифру, а не реальное число людей, проголосовавших досрочно. И поскольку оппоненты власти "прозевали" этот момент, им трудно будет оспорить и эту цифру, и результат. Потому что если у власти есть 40% досрочного голосования, то она имеет возможность корректировать общие результаты в нужную сторону в пределах 25%. И никакие онлайн- подсчеты в режиме реального времени тут оппозиции не помогут – дело-то уже сделано", – сказал он.

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Вторым моментом эксперт назвал то, что все эти массовые протесты в принципе не критичны для власти. По его мнению, если бы выборы проходили честно, результаты подсчитывались реально, скорее всего был бы второй тур, хотя соперники Лукашенко все равно не победили бы в первом туре.

"Они, к сожалению, не отработали небольшие населенные пункты, сосредоточив силы в столице и больших городах", – объяснил Тышкевич.

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Начавшиеся после закрытия избирательных участков столкновения проходили без централизованного руководства от оппозиции: супруга Валерия Цепкало – Вероника – выехала в Москву, руководитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова ведет де-факто собственную кампанию, Светлана Тихановская, таким образом, по сути осталась сама.

"После первых жестких стычек власть постарается купировать протесты и сделать все, чтобы еще больше децентрализовать их. То есть превратить в множественные мелкие, слабоорганизованные, рассеянные акции, которые легко купировать. В таком виде протесты продержатся пару недель и на этом все закончится. Нужно понимать ключевой момент, что белорусская политическая оппозиция не принимала активного участия в этой игре. Здесь имели место три высокотехнологичных проекта, которые в итоге объединились. Это проект Тихановских, поддерживаемый одним из российских олигархов и медиамагнатов. Это отдельный проект бывшего руководителя "Белгазпромбанка", принадлежащего "Газпрому", Виктора Бабарико. И это проект Валерия Цепкало, который сегодня также поддерживается тем же медиамагнатом. Никакого отношения к старой белорусской оппозиции эти проекты не имеют. Это очень умные, технологичные, наполненные деньгами проекты. Но это не белорусская оппозиция", – объяснил Тышкевич.

Эксперт считает, что Запад выборы не признает, как не признавал двадцать лет подряд. Но теперь вопрос в другом – насколько жестко отнесется к происходящему. Также можно ожидать санкций, если протесты продляться и будут кровавыми.

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Как сообщали новости "Сегодня", по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко с результатом – 80,23%. У оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской насчитали 9,9% голосов. И окончательные результаты, говорят в комиссии, вряд ли сильно будут отличаться. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%. Читайте все подробности о выборах в Беларуси.

После окончания голосования в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты. Сейчас известно о более 160 задержанных активистах. Также в массовых акциях погиб один мужчина, четверо попали в реанимацию. Смотрите фото и видео, как в Минске милиция жестко разгоняет протестующих.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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