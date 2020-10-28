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Эксперт объяснил, к чему приведет отмена статьи о наказании за коррупцию

28 октября, 22:40

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

Статья о наказании за незаконное обогащение впервые появилась в УК после Революции Достоинства

Решение Конституционного Суда Украины опризнании незаконной уголовной статьи о наказании за коррупционные действия чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов может привести к серьезным последствиям.

"На закрытом заседании КСУ было принято решение о признании статьи 3661 УК Украины не соответствующей Конституции. Таким образом, она потеряла свою силу с 27.10.2020 г. Такое решение КСУ является окончательным, не подлежит обжалованию и не может быть пересмотрено", – говорит Президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай, партнер VB PARTNERS.

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Президент Ассоциации юристов также перечислил последствия решения Конституционного Суда:

  1. Закрытие всех уголовных производств по ст. 366-1 УК Украины.
  2. Прекращение любых следственных действий в рамках этих производств.
  3. Прекращение судебного разбирательства для принятия судом решения о закрытии уголовного производства.
  4. Невозможность использования в дальнейшем доказательств, собранных в ходе расследования недостоверного декларирования.
  5. Невозможность привлечения в дальнейшем к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации уже начатых уголовных производств по тем же деяниям, даже в случае принятия новой редакции статьи о недостоверном декларировании.
  6. Уголовные производства должны быть закрыты следователями/прокурорами автоматически. Вместе с тем это не препятствует защите самостоятельно подавать следствию соответствующие ходатайства о закрытии.

Напомним, в Офисе президента отреагировали на решением Конституционного Суда, заявив, что Владимир Зеленский выступает за нулевую толерантность к проявлениям коррупции.

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коррупция КСУ Конституционный суд обогащение е-декларирование

Источник: Сегодня

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