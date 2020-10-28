Эксперт объяснил, к чему приведет отмена статьи о наказании за коррупцию

Статья о наказании за незаконное обогащение впервые появилась в УК после Революции Достоинства

Решение Конституционного Суда Украины опризнании незаконной уголовной статьи о наказании за коррупционные действия чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов может привести к серьезным последствиям.

"На закрытом заседании КСУ было принято решение о признании статьи 3661 УК Украины не соответствующей Конституции. Таким образом, она потеряла свою силу с 27.10.2020 г. Такое решение КСУ является окончательным, не подлежит обжалованию и не может быть пересмотрено", – говорит Президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай, партнер VB PARTNERS.

Реклама

Читайте также: Судьи КСУ голосовали за отмену статьи о декларациях в собственных интересах – НАПК

Президент Ассоциации юристов также перечислил последствия решения Конституционного Суда:

Закрытие всех уголовных производств по ст. 366-1 УК Украины. Прекращение любых следственных действий в рамках этих производств. Прекращение судебного разбирательства для принятия судом решения о закрытии уголовного производства. Невозможность использования в дальнейшем доказательств, собранных в ходе расследования недостоверного декларирования. Невозможность привлечения в дальнейшем к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации уже начатых уголовных производств по тем же деяниям, даже в случае принятия новой редакции статьи о недостоверном декларировании. Уголовные производства должны быть закрыты следователями/прокурорами автоматически. Вместе с тем это не препятствует защите самостоятельно подавать следствию соответствующие ходатайства о закрытии.

Напомним, в Офисе президента отреагировали на решением Конституционного Суда, заявив, что Владимир Зеленский выступает за нулевую толерантность к проявлениям коррупции.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама