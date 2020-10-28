Эксперт объяснил, к чему приведет отмена статьи о наказании за коррупцию

Решение Конституционного Суда Украины опризнании незаконной уголовной статьи о наказании за коррупционные действия чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов может привести к серьезным последствиям.
"На закрытом заседании КСУ было принято решение о признании статьи 3661 УК Украины не соответствующей Конституции. Таким образом, она потеряла свою силу с 27.10.2020 г. Такое решение КСУ является окончательным, не подлежит обжалованию и не может быть пересмотрено", – говорит Президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай, партнер VB PARTNERS.
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Президент Ассоциации юристов также перечислил последствия решения Конституционного Суда:
- Закрытие всех уголовных производств по ст. 366-1 УК Украины.
- Прекращение любых следственных действий в рамках этих производств.
- Прекращение судебного разбирательства для принятия судом решения о закрытии уголовного производства.
- Невозможность использования в дальнейшем доказательств, собранных в ходе расследования недостоверного декларирования.
- Невозможность привлечения в дальнейшем к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации уже начатых уголовных производств по тем же деяниям, даже в случае принятия новой редакции статьи о недостоверном декларировании.
- Уголовные производства должны быть закрыты следователями/прокурорами автоматически. Вместе с тем это не препятствует защите самостоятельно подавать следствию соответствующие ходатайства о закрытии.
Напомним, в Офисе президента отреагировали на решением Конституционного Суда, заявив, что Владимир Зеленский выступает за нулевую толерантность к проявлениям коррупции.
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