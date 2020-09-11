Эксперт о выборах на Донбассе: Есть одна ловушка от РФ, о которой сейчас никто не думает

Россия пытается не просто добиться выборов на оккупированной части Донбасса, но и хочет загнать Украину в такую ситуацию, чтобы Киев признал, хотя бы на время избирательного процесса, псевдо-администрации т.н. "ДНР" и "ЛНР". Об этом идет речь в нашей статье "Пять самых опасных ловушек Кремля для Украины в Минских договоренностях".

Реклама

Пожалуй, самый спорный момент Минских договоренностей – это восстановление Украиной контроля над границей. В пункте 9 Комплекса мер записано, что процесс должен стартовать в первый день после проведения местных выборов в ОРДЛО и завершиться после внесения особого статуса Донбасса в Конституцию Украины.

В чем здесь ловушка? Политический аналитик Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Мария Золкина в комментарии сайту "Сегодня" объяснила, что опыт международного урегулирования доказывает, что между установлением режима тишины, взятием территории ОРДЛО под украинский контроль и началом избирательных процессов должно пройти минимум 2 года. Во-вторых, по украинскому законодательству (и кардинально отступить от этого мы не сможем даже в специальном избирательном законе для выборов в ОРДЛО), избирательным процессом на местах занимаются органы исполнительной власти, то есть, администрации.

"Мы не можем доверить это администрациям "ДНР/ЛНР". То есть, на момент проведения выборов они должны быть демонтированы. РФ об этом речи не ведет. На данный момент никто из украинской власти не поднимает вопрос о том, что для проведения выборов оккупационные власти должны быть демонтированы (в конце мая этого года о необходимости ликвидации "ДНР/ЛНР" заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба – Авт.). Если граница не закрыта, у РФ в любой момент остается возможность шантажировать нас, и никакого демонтажа системы "ДНР/ЛНР" не произойдет. То есть, Украина не просто будет закрывать глаза на отсутствие избирательных стандартов и свобод. Мы будем вынуждены признать необходимость сохранения по крайней мере на какое-то время этих псевдо-администраций. А это уже следующая ловушка, о которой мы сейчас даже не думаем, потому что выборы нам кажутся нереалистичными", – сказала эксперт.

Отметим, что Киев уже давно четко дал понять – выборы в ОРДЛО могут состояться исключительно при условии прекращения огня, вывода российских войск и разоружения боевиков, возвращения Украине контроля над границей. Избирательный процесс должен проходить по законам Украины с освещением украинскими СМИ и по стандартам ОБСЕ. Как сообщали новости "Сегодня", ранее вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников объяснял, что выборы на Донбассе пройдут по специальному закону.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама