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  1. Новости политики

Назван самый реформаторский Кабмин за последние шесть лет

16 сентября, 19:08

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

По мнению аналитиков, второе правительство Яценюка наиболее активно инициировало принятие законов

Рекордными объемами инициированных в Украине реформ среди Кабминов, которые приходили с декабря 2014 года, отличился второй Кабинет министров под управлением лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка. Главный упор был поставлен на реформы в сфере борьбы с коррупцией, говорится в статье аналитика VoxUkraine на сайте "НВ Бизнес".

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В 2015 году значение Индекса реформ в Украине достигало рекордных величин, и большая часть этих реформ были инициированы правительством. Правительство Яценюка принимало реформы, используя различные инструменты. В частности, значительная часть реформ была проведена через законы, которые впоследствии были проголосованы Верховной Радой. Отмечается, что другие правительства значительно меньше использовали этот инструмент.

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Аналитик отмечает, что к топ-3 реформ второго Кабмина Яценюка можно отнести: гармонизацию процесса государственных закупок с европейским законодательством (принятый осенью 2015 года закон подтвердил открытие доступа к информации обо всех государственных тендерах); закон про внедрение электронной системы госзакупок; закон про рынок природного газа. Именно эти новшества набрали наивысшие баллы Индекса реформ.

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"Кабмин Арсения Яценюка смог использовать полученные возможности и инициировал большое количество реформ. Его преемники пока не смогли превзойти темп реформ, взятый вторым Кабмином Яценюка", – резюмирует автор статьи.

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Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал страны мира не позволить России захватить Беларусь и устанавливать свои порядки в других странах.

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правительство Арсений Яценюк Кабинет министров

Источник: Сегодня

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