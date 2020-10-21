Можно ли купить голоса избирателей за маски и антисептики. Эксперимент "Сегодня"

Мы проверили, готов ли народ за 48 грн пропустить незнакомца в депутатское кресло

Как можно купить голоса избирателей. Сайт "Сегодня" провел эксперимент и узнал, действительно ли готовы люди за медицинскую маску, стоимостью 8 грн и антисептик ценой 40 грн отдать свой голос на выборах.

Реклама

Был закуплен товар, а журналист "Сегодня" представился кандидатом на выборах.

В чем суть эксперимента

План прост:

подойти к прохожему на улице,

представиться кандидатом и дать листовку,

попросить поддержать на выборах,

предложить маску и антисептик,

признаться, что все это журналистский эксперимент.

Чтобы все выглядело вполне реалистично, журналист "Сегодня" создал свою "избирательную программу", изложил ее письменно и напечатал для раздачи несколько экземпляров. По легенде – кандидат баллотируется в депутаты столичного горсовета от Печерского района Киева.

Предвыборная программа нашего несуществующего кандидата

Реклама

Своим потенциальным избирателям на Печерске журналист (читай – кандидат) пообещал в случае избрания улучшить освещение во дворах, там где нужно – подремонтировать дорожки во дворах.

Тягу к власти имитировал так, что готов даже был держать зонтик над избирателями.

Место для эксперимента выбрано символическое – дворы многоэтажек возле Центризбиркома. Здесь, как правило, живут далеко не бедные люди, поэтому предугадать их реакцию на бартер (маска за голос) было несложно. Но мы все же мы попробовали менять голоса на маски именно здесь.

Как реагировали избиратели

Как оказалось, агитировать за себя сперва оказалось делом не простым. Даже из-за того, что встретить в Печерском районе жителя этого района получилось лишь с четвертой попытки.

Другими словами, в своем большинстве встретившиеся нам люди, выходящие из многоэтажек, оказались квартирантами или командировочными. Поэтому агитировать, а тем более, платить им за голос было бессмысленно.

Реклама

Но киевляне все же нашлись… Первым, кому предложили "продать голос", оказался Евгений лет 30, проживающий по улице Коновальца.

"Я баллотируюсь по нашему округу, хочу предложить Вам ознакомиться с моей программой и попросить поддержать меня на выборах. Знаю, что время сложное, поэтому хотел бы вручить Вам маску и антисептик", – сказал журналист, обратившись к этому киевлянину и ожидая ответа от него.

Мужчина задумался ненадолго, но все же ответил утвердительно

"Да, давайте. Это полезная вещь", – сказал Евгений.

После того, как в самом конце общения "кандидат" признался, что на самом деле он журналист и проводит социальный эксперимент, избиратель ответил, что для него маска и антисептик не были бы решающими в том, за кого голосовать.

"Но эксперимент у Вас классный", – подытожил Евгений.

Почему избиратели подозрительны ко всем

Реклама

Следующими на пути "кандидата" оказались две женщины средних лет, которые выгуливали своих собак. После того, как "кандидат" предложил им поддержать его на выборах, то сразу же последовал вопрос о том, от какой он политсилы.

"Никакую силу не представляю, я самовыдвиженец", – ответил журналист.

И в этот момент понял, что это "прокол", ведь в больших городах на этих выборах по закону нет возможности быть самовыдвиженцем. Как ни странно, обе женщины, видимо, подумали, что это правда, и диалог продолжился. Каждая из них переспросила о месте работы и жительства.

При этом обе женщины взяли и агитационную листовку, антисептик, и маску. "Вишенкой на торте" стало то, что обе женщины в итоге заявили, что на самом деле они борются с подкупами в своем районе.

"Спасибо большое за маску и антисептик. Мы обратим на Вас внимание и ознакомимся с биографией", – сказали обе потенциальных избирательницы.

Когда же пришло время признаться, что на самом деле это эксперимент, то женщинам был задан вопрос об их отношении к подкупам на выборах. На что они резко ответили, что свои голоса не продают.

"Мы с этим боремся и никогда на это не идем", – ответила киевлянка, держа в руках маску и антисептик, которые ей были подарены в надежде, что она проголосует "за кого надо".

Почему маски нужнее гречки

Следующим был избиратель почтенного возраста, пенсионер. После того, как ему была вручена "программа кандидата", он ответил, что, возможно, рассмотрит эту кандидатуру. Затем мужчине были предложены маска и антисептик. Пенсионер все это взял и попросил еще одну маску для жены.

"Непрямым подкупом маску и санитайзер не считаю, но это вещи сейчас нужные. Если бы вы мне принесли 5 кг гречки, то я бы посчитал подкупом и выгнал бы в шею, как говорится. Но соседи, наверное, не погнали бы. Здесь вот другие кандидаты ходят агитируют, платят по 200 гривен за голос", – пооткровенничала с нами семья пенсионеров.

После того, как в очередной раз было рассказано о том, что это журналистский эксперимент, что на агитлистовке кандидат вымышленный, пенсионеры как бы в свое оправдание сказали, что в итоге за деньги не голосовали бы.

Проголосуют ли на самом деле

Еще один житель района, средних лет Олег выслушал просьбу о поддержке на выборах и обрадовался, когда получил маску и антисептик.

"Считаю ли я это подкупом? По закону нельзя считать это подкупом", – сказал мужчина.

Когда же были "раскрыты карты" об эксперименте, то Олег сказал, что ведь всегда можно схитрить.

"От всех кандидатов можно получить что-то, но проголосовать за того, за кого действительно хочется. Жаль, что многие люди, если что-то взяли, чувствуют ответственность за это", – отметил Олег.

Среди тех, кого пытались подкупить, был и один молодой человек, который в этом году пойдет на выборы впервые в жизни.

После того, как он получил антисептик и маску, ему был задан вопрос, проголосует ли он за "кандидата". На что молодой человек абсолютно безмятежно ответил, что даже не запомнил, как зовут "кандидата", а "взятку" взял "по приколу".

"Я даже не знал, что в этот раз будут выбирать депутатов. Думал, что только мэра Киева", – сказал нам юный киевлянин, не захотевший представиться.

Что в итоге?

Наш эксперимент привел к нескольким выводам.

Подкупать масками и санитайзерами выгодно и быстро: они стоят относительно недорого, их разметают, как горячие пирожки. Избиратели знают, что такое прямой и непрямой подкуп, и готовы бороться с подкупом, но пока как-то вяленько. Люди хитрят и нет никаких гарантий, что непрямой подкуп "прокатит", хотя нужный товар берут, даже просят "добавки" для семьи. Далеко не все знают какие именно выборы будут и кто у них кандидат по району.

Как идет агитация на местах

За полтора месяца, начиная с 5 сентября, в полицию по всей стране поступило 279 сообщений о подкупе избирателей. В целом, этот вид нарушений вошел в пятерку самых популярных во время нынешней избирательной кампании. Как мы выяснили, в стране набирает обороты непрямой подкуп избирателей, "подогнанный" под нынешние реалии.

Например, в конце сентября ряд киевлян впервые за историю выборов обнаружили в своих почтовых ящиках агитационные медицинские маски. К каждому из таких средств защиты была прикреплена визитная карточка с именем кандидата в мэры столицы.

"Не пасли задних" в этот раз и в регионах, агитируя с помощью нужных в хозяйстве вещей. Например, на финише сезона консервирования, в конце сентября в Полтаве местным жителям раздавали не совсем обычные крышки для консервирования.

"Коррупционерам крышка" – такая надпись красовалась на наружной стороне крышек, которые сотнями раздавали полтавчанам, агитируя за одного из кандидатов в мэры. Как оказалось, народ не отказывался от такого предложения и брал крышки в таком количестве, в котором раздавали.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама