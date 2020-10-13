Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости политики

Эксклюзивное парное интервью президентов Зеленского и Дуды: видео

13 октября, 21:00

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

С президентами общаются украинская телеведущая Елена Кот и ее польский коллега Михал Адамчик

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда, который находится в нашей стране с официальным двухдневным визитом, дают уникальное парное интервью.

Реклама

Это совместный проект телеканалов "Украина 24" и TVP1 (Польша), которые одновременно транслируют беседу с Зеленским и Дудой из Одессы.

Они расскажут о будущем двусторонних отношений наших государств, совместных вызовах, которые стоят перед Киевом и Варшавой, а также ответят на другие не менее важные вопросы. Само интервью смотрите ниже:

С президентами общаются украинская телеведущая Елена Кот ("Главная тема") и ее польский коллега Михал Адамчик (Polityka przy kawie).

В тренде
Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко

Детали и итоги разговора будут обсуждаться в вечернем прайме на телеканале "Украина 24" и в выпусках новостей "Сегодня". Кроме того, все подробности доступны на страницах "Сегодня" и "Украина 24" в YouTube.

Реклама

Напомним, накануне Дуда и Зеленский подписали совместное заявление, в котором высказались за необходимость восстановления территориальной целостности Украины.

Стоит отметить, что Анджей Дуда прилетел в Украину в ответ – в августе прошлого года Владимир Зеленский посетил соседнюю страну с официальным визитом. А в январе Зеленский также посетил Польшу и принял участие в памятных мероприятиях на месте нацистского концлагеря в Освенциме.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

интервью Польша Украина Владимир Зеленский Анджей Дуда Украина 24

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Российская вакцина для украинцев: в
Российская вакцина для украинцев: в "Слуге народа" отреагировали на слова КачурыПолитика
"Я задам тебе пять важных вопросов": Зеленский обратился к украинцам (видео)Политика
Зеленский рассмеялся на вопрос о падении рейтингов: видео
Зеленский рассмеялся на вопрос о падении рейтингов: видеоПолитика
Геннадий Кернес стал жертвой слухов. Что говорят о здоровье мэра Харькова
Геннадий Кернес стал жертвой слухов. Что говорят о здоровье мэра ХарьковаХарьков
"Виноваты предшественники": в Укроборонпроме прокомментировали новый скандал с закупками бронетехникиПолитика
Тихановская назвала единственное требование к Путину
Тихановская назвала единственное требование к ПутинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять