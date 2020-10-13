Эксклюзивное парное интервью президентов Зеленского и Дуды: видео

С президентами общаются украинская телеведущая Елена Кот и ее польский коллега Михал Адамчик

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда, который находится в нашей стране с официальным двухдневным визитом, дают уникальное парное интервью.

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Это совместный проект телеканалов "Украина 24" и TVP1 (Польша), которые одновременно транслируют беседу с Зеленским и Дудой из Одессы.

Они расскажут о будущем двусторонних отношений наших государств, совместных вызовах, которые стоят перед Киевом и Варшавой, а также ответят на другие не менее важные вопросы. Само интервью смотрите ниже:

С президентами общаются украинская телеведущая Елена Кот ("Главная тема") и ее польский коллега Михал Адамчик (Polityka przy kawie).

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Детали и итоги разговора будут обсуждаться в вечернем прайме на телеканале "Украина 24" и в выпусках новостей "Сегодня". Кроме того, все подробности доступны на страницах "Сегодня" и "Украина 24" в YouTube.

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Напомним, накануне Дуда и Зеленский подписали совместное заявление, в котором высказались за необходимость восстановления территориальной целостности Украины.

Стоит отметить, что Анджей Дуда прилетел в Украину в ответ – в августе прошлого года Владимир Зеленский посетил соседнюю страну с официальным визитом. А в январе Зеленский также посетил Польшу и принял участие в памятных мероприятиях на месте нацистского концлагеря в Освенциме.

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