Эксклюзивное интервью с Тихановской на "Свободе слова Савика Шустера"

Сегодня, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", состоится эксклюзивное интервью с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, а также в студии будут обсуждать тему госбюджета-2021.
В частности, в новом выпуске будут выяснять, как и на чем будет зарабатывать Украина, сколько запланировано выделить денег на медицину, хватит ли средств на заработную плату медработникам и не поедут ли украинские врачи на заработки в Польшу.
Кроме того, в шоу подведут итоги Всеукраинской акции "Я дякую".
Гостями студии станут:
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль;
- министр финансов Сергей Марченко;
- председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко;
- заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская;
- и.о. генерального директора Черновицкой областной клинической больницы Сергей Цинтар;
- врач-уролог Дмитрий Верига;
- народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко;
- народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич;
- лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко;
- лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук;
- первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов.
Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!
Как сообщали новости "Сегодня", 15 декабря Верховная Рада с некоторыми трудностями приняла госбюджет-2021. Мы выясняли, какие социальные параметры заложены в госбюджет на следующий год.
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