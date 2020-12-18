Эксклюзивное интервью с Тихановской на "Свободе слова Савика Шустера"

Также политики обсудят принятый на днях госбюджет на 2021 год

Сегодня, в 21:00, в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина", состоится эксклюзивное интервью с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, а также в студии будут обсуждать тему госбюджета-2021.

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В частности, в новом выпуске будут выяснять, как и на чем будет зарабатывать Украина, сколько запланировано выделить денег на медицину, хватит ли средств на заработную плату медработникам и не поедут ли украинские врачи на заработки в Польшу.

Кроме того, в шоу подведут итоги Всеукраинской акции "Я дякую".

Гостями студии станут:

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ;

; министр финансов Сергей Марченко ;

; председатель Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко ;

; заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская ;

; и.о. генерального директора Черновицкой областной клинической больницы Сергей Цинтар ;

; врач-уролог Дмитрий Верига ;

; народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко ;

; народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич ;

; лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко ;

; лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук ;

; первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов.

Смотрите "Свобода слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на канале "Украина"!

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Как сообщали новости "Сегодня", 15 декабря Верховная Рада с некоторыми трудностями приняла госбюджет-2021. Мы выясняли, какие социальные параметры заложены в госбюджет на следующий год.

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