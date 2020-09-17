Три реформы и одна проблема: Саакашвили рассказал, как сделать Украину привлекательной для инвесторов

Глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеил Саакашвили рассказал, какие подготовлены первоочередные шаги по повышению инвестиционной привлекательности Украины. Об этом Саакашвили сообщил в эфире телеканала "Украина 24" по результатам отчета о реформах Офиса простых решений.

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По словам чиновника, планируются три первоочередные реформы:

Реформа таможни

"Сейчас взяла верх таможенная мафия, которая гнобит просто, очереди огромные стоят на кордонах Украины, граждане, которые ни в чем не виноваты. Потому что захотелось кому-то вернуть в полном объеме старую мафию времен Януковича. А мы предлагаем реформу, по которой, я гарантирую, в течение максимум трех месяцев вообще в помине не останется коррупции на украинской таможне, потому что мы знаем, о какой системе мы говорим", – заявляет Саакашвили.

Выдача строительных разрешений

"В Украине получить строительные разрешения, взятки платятся сейчас от пяти долларов до 20 долларов за квадратный метр. И строители платят, потому что иначе просто… Они зависят от всяких там государственных чиновников. Мы предлагаем полностью эту систему отменить, отменить монополию государства на выдачу строительных разрешений, дать, точно так же, как существует частный нотариус, дать обычным гражданам, обычным частным лицам право выдавать эти разрешения. Конечно, они будут заинтересованы выдавать их быстро, потому что есть конкуренция. С другой стороны, они отвечают своим имуществом за брак, и даже уголовно отвечают за брак, если они выдадут на то, что будет небезопасно. То есть мы создаем систему, когда вообще коррупция уничтожается", – заявляет глава Исполкома Национального совета реформ.

Закон по недропользованию

"Следующий закон, который у нас есть, это закон по недропользованию. Украина уникально богата по редким металлам и другим вещам. Чтобы тоже убрать коррупцию в этой области. То есть у нас все эти законы. Единственная проблема сейчас у нас есть, что реально мы изучили вопрос, мы тут обсуждаем, все принимаем, Нацрада утверждает, и это инициатива президента, за что я ему благодарен, за такую возможность", – отмечает Саакашвили.

Главная проблема на пути реформирования

"Все застревает на офисе бюрократов. То есть идет отфутболивание. Мы все сдали в Администрацию президента, а потом какой-то чиновник, который сидит там последние 20 лет, тормозит, начинает экспертизу, начинает перекидывать в министерство, министерство – опять в ОП, и это мы должны закончить. У нас на эту тему встреча в понедельник с главой администрации. Я надеюсь на его поддержку. Мы сегодня встречались с первым помощником президента и очень конструктивная, хорошая встреча была с Сергеем Шефиром. Президент Украины в курсе: мы сделаем систему, что бюрократия, которая десятилетиями останавливала прогресс, часто небескорыстно, была убрана с пути", – обещает экс-президент Грузии.

Напомним, что в мае президент Украины Владимир Зеленский назначил Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ. После его назначения Нацсовет разработал концепцию реформы таможни, а сам Саакашвили выступил за легализацию в стране казино.

Как мы уже сообщали, в прошлом году президент вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство, которого тот был лишен в 2017 году. Кроме того, в феврале бывшим начальникам департамента оперативной деятельности администрации и отдельного отдела администрации пограничной службы Украины предъявили подозрения в превышении полномочий при задержании и депортации Саакашвили в Польшудвумя годами ранее.

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