Экс-нардеп Микитась пошел на сделку со следствием и сдал чиновников

Экс-нардепу Максиму Микитасю, который уже возместил 50 млн гривен нанесенного ущерба в деле "квартир Нацгвардии", суд изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщил "Суспильному" источник в правоохранительных органах.
Собеседник отметил, что заседание Высшего антикоррупционного суда проходило в закрытом режиме, поэтому официально информация о решении суда не разглашается.
Ранее стало известно, что Микитась пошел на сделку со следствием и дал показания на других фигурантов дела.
В свою очередь бывший нардеп Игорь Мосийчук в Facebook подтвердил, что Микитась вышел из СИЗО.
"Лично разговаривал с … Максимом Микитасем. Он полностью подтвердил, что вчера был освобожден из Лукьяновского СИЗО после сделки со следствием, в результате которой компенсировал государству 50 млн грн. Также Микитась подтвердил всю информацию о роли заместителя председателя ОПУ Олега Татарова в деле "Укрбуд", – написал он.
Журналист Юрий Бутусов после разговора с Микитасем тоже подтвердил в Facebook, что экс-нардеп уже дома.
"Микитась и две его сотрудницы дали свидетельства, которые изобличают в коррупции бывшее командование Нацгвардии, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и ряд других известных людей. В подтверждение своих слов Микитась предоставил также записи своего телефона, документы", – сообщил он.
Напомним, что экс-президента строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася и еще семерых других человек заподозрили в организации коррупционной схемы, в результате которой Нацгвардия вместо 50 квартир и 30 паркомест в жилом комплексе в самом центре Киева получила 65 квартир на окраине столицы.
В результате неравнозначного обмена государству был нанесен ущерб на сумму 81 635 448 грн.
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