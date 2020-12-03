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Экс-нардеп Микитась пошел на сделку со следствием и сдал чиновников

3 декабря, 13:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Микитась дал показания на фигурантов дела о квартирах Нацгвардии

Экс-нардепу Максиму Микитасю, который уже возместил 50 млн гривен нанесенного ущерба в деле "квартир Нацгвардии", суд изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест.

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Об этом сообщил "Суспильному" источник в правоохранительных органах.

Собеседник отметил, что заседание Высшего антикоррупционного суда проходило в закрытом режиме, поэтому официально информация о решении суда не разглашается.

Ранее стало известно, что Микитась пошел на сделку со следствием и дал показания на других фигурантов дела.

В свою очередь бывший нардеп Игорь Мосийчук в Facebook подтвердил, что Микитась вышел из СИЗО.

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"Лично разговаривал с … Максимом Микитасем. Он полностью подтвердил, что вчера был освобожден из Лукьяновского СИЗО после сделки со следствием, в результате которой компенсировал государству 50 млн грн. Также Микитась подтвердил всю информацию о роли заместителя председателя ОПУ Олега Татарова в деле "Укрбуд", – написал он.

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Журналист Юрий Бутусов после разговора с Микитасем тоже подтвердил в Facebook, что экс-нардеп уже дома.

"Микитась и две его сотрудницы дали свидетельства, которые изобличают в коррупции бывшее командование Нацгвардии, заместителя главы Офиса президента Олега Татарова и ряд других известных людей. В подтверждение своих слов Микитась предоставил также записи своего телефона, документы", – сообщил он.

Напомним, что экс-президента строительной корпорации "Укрбуд" Максима Микитася и еще семерых других человек заподозрили в организации коррупционной схемы, в результате которой Нацгвардия вместо 50 квартир и 30 паркомест в жилом комплексе в самом центре Киева получила 65 квартир на окраине столицы.

В результате неравнозначного обмена государству был нанесен ущерб на сумму 81 635 448 грн.

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