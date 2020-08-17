Экс-министра Злочевского заочно арестовали

Бывшему министру экологии и природных ресурсов времен президентства Виктора Януковича Николаю Злочевскому, которого подозревают в организации дачи рекордной взятки руководству антикоррупционных органов, избрана заочная мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Об этом сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на совместном с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

"В отношении Злочевского, буквально перед пресс-конференцией мне доложил прокурор, суд избрал нашему фигуранту заочную меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дополнительная информация к объявлению в розыск. Там следствие продолжается", – заявил он.

Холодницкий выразил уверенность, что антикоррупционные органы закончат расследование этого дела "в рамках сроков досудебного расследования" и подчеркнул, что доказательства по этому делу собраны надлежащим образом.

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Напомним, 10 августа Злочевский был объявлен в розыск в уголовном производстве о предоставлении неправомерной выгоды руководителю САП и руководству НАБУ.

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Также сообщалось, что Злочевский исчез 1 февраля 2018 года в Одессе и в настоящее время имеет статус скрывающегося от органов досудебного следствия. Он обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение), и до сих пор мера пресечения к нему не применялась.

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