Экс-министр Злочевский объявлен в розыск

Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины исчез 1 февраля 2018 года в Одессе

Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины времен президента Виктора Януковича Николай Злочевский объявлен в розыск в уголовном производстве о предоставлении неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

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Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины в разделе "розыск".

Злочевский исчез 1 февраля 2018 года в Одессе и в настоящее время имеет статус скрывающегося от органов досудебного следствия. Он обвиняется по ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение), мера пресечения к нему не применялась.

Как сообщали новости "Сегодня", 12 июня в Киеве на взятке в 6 млн долларов "погорели" бывший высокопоставленный чиновник и его сообщник. Деньги назначались на закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, которое осенью 2019 года Генеральная прокуратура передала в НАБУ по подследственности. Среди задержанных оказались: первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим чиновником, а также бывший руководитель одного из департаментов Государственной фискальной службы. В НАБУ показали, как выглядит взятка в шесть миллионов долларов.

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Спустя пару дней всех подозреваемых, кроме Злочевского, арестовали. Однако спустя день один из них – руководитель группы компаний – вышел под залог в размере 40 миллионов гривен.

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Также смотрите в сюжете, как председателю Фонда госимущества Сенниченко предлагали взятку в 5 миллионов долларов:

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