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Экс-главу МИДа Кожару будут судить за умышленное убийство

23 декабря, 22:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Экс-министр нанес бизнесмену удар пистолетом в затылок, затем выстрелил в голову

Киевской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по поводу бывшего министра иностранных дел по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 УК Украины).

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что в феврале-2020 во время застолья в собственном доме в одном из сел Киево-Святошинского района у бывшего чиновника возник конфликт с гостем, переросший в драку, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшему удар пистолетом в затылок, затем выстрелил в голову, от чего тот скончался на месте.

Напомним, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. Выстрел сделали из пистолета, зарегистрированного на экс-министрв. Сначала происшествие рассматривали как самоубийство, позже уголовное производство было переквалифицировано в умышленное убийство. 25 марта Леонид Кожара был задержан.

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Шевченковский райсуд Киева взял его под стражу с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн. Однако потом суд снизил размер залога с 14 млн до 2,1 млн грн. 21 мая после внесения залога Кожара вышел из СИЗО.

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Однако 10 июня Апелляционный суд Киева снова отправил Кожару в СИЗО с возможностью выхода под залог в 14 млн гривен, а 10 августа – продлил свое решение.

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суд убийство кожара Офис генпрокурора

Источник: Сегодня

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