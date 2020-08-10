Экс-главу МИДа Кожару оставили под стражей

Мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога более чем в 14 миллионов гривен остается в силе

Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Леонида Кожару, которого подозревают в убийстве предпринимателя, с возможностью выхода под залог в 14 млн гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 13 июля 2020 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 22 февраля в доме Леонида Кожары от огнестрельного ранения погиб предприниматель Сергей Старицкий. Выстрел был сделан из пистолета, зарегистрированного на экс-министра. Изначально произошедшее рассматривали как самоубийство, но позже уголовное производство переквалифицировали на умышленное убийство. 25 марта Леонида Кожару задержали.

Шевченковский районный суд Киева взял его под стражу с альтернативой внесения залога в размере более 14 млн грн. Однако впоследствии суд снизил размер залога с 14 млн до 2,1 млн грн. После внесения залога Леонид Кожара вышел из СИЗО.

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