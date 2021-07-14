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Экс-глава ОП Богдан пошло пошутил об отставке Авакова и его "Честь имею"

14 июля 2021 10:45

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Богдан заявил, якобы после заявления Авакова у него постоянно спрашивают, что значит "честь имею"

Андрей Богдан и Арсен Аваков. Коллаж "Сегодня"

Андрей Богдан и Арсен Аваков. Коллаж "Сегодня"

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан пошутил об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Его внимание привлекла подпись главы МВД в заявлении "Честь имею".

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Об этом Богдан написал на своей странице в Facebook.

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"Меня сейчас многие спрашивают, что обозначает "честь имею". Думаю где-то так", - написал экс-глава ОП.

К тексту он добавил фото с собственной расшифровкой этой фразы.

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Фото со страницы Андрея Богдана.
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Напомним, министр не назвал причину своего решения уйти, но сотрудники МВД и депутаты Верховной Раде сообщили свои версии .

Президент Зеленский уже предложил кандидатуру на пост главы МВД . Как оказалось, он желает видеть в кресле министра внутренних дел нардепа от "Слуги народа", главу Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Заявление главы МВД об отставке в скором времени должны рассмотреть в Верховной Раде.

Все подробности в спецтеме Отставка Авакова: все подробности

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