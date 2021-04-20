Экс-глава МВД Захарченко заочно арестован из-за российских гранат на Майдане

Бывший соратник Януковича незаконно вооружил силовиков на Майдане гранатами, от которых пострадали несколько десятков человек и один погиб

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-главу МВД времен Януковича и его заместителя. Их подозревают в поставке из России гранат, которые зимой 2014 года использовались на Майдане против митингующих. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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В ОГП не назвали имени, но речь идет о Виталии Захарченко (в январе-феврале 2014-го он еще был главой МВД). Это решение суда дает право начать в отношении указанных лиц процедуру экстрадиции.

В чем их подозревают

Для вооружения силовиков в январе 2014 года экс-чиновники МВД организовали незаконную поставку в Украину 13,4 тыс. единиц российских гранат. Также организовали безосновательное таможенное оформление ввозимых гранат и уплату МВД Украины более 1 млн 177 тыс. грн таможенных платежей.

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Следователи отмечают, что эти гранаты не состояли на вооружении МВД и не проходили испытаний, можно ли применять в отношении людей.

18 и 19 февраля 2014 года эти привезенные из РФ гранаты были применены на Майдане против митингующих, в результате чего пострадали 86 человек: тяжкие телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести – 23, легкие – 45. Один человек погиб.

Нагадаємо, 28 лютого 2014 року Генеральна прокуратура України зажадала від МВС і СБУ протягом 10 днів затримати Захарченка як людину, підозрювану в масових вбивствах активістів в центрі Києва з 18 по 22 лютого, однак він втік до Росії. 4 березня він був оголошений в розшук.

У червні 2017 року щодо "справи Майдану"ГПУ повідомила нові підозри Януковичу, Захарченку, Якименку та іншим ексчиновникам. Через місяць 25 липня 2017 року, суд дозволив заочне засудження екс-глави МВС. У вересні того ж року все виявлене в Україні майно Захарченка було заарештовано.

Водночас в ЗМІ повідомляли, щоЗахарченко та його соратників запідозрили у відмиванні 10 мільярдів гривень. Слідчі вважають, що був спеціально створений банк для фінансових махінацій, до чого нібито має відношення колишній міністр часів Януковича.

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