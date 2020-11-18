Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости политики

Экс-глава Космического агентства отреагировал на свое увольнение

18 ноября, 10:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бывший чиновник пожаловался на неразбериху с новым министерством

Экс-глава Космического агентства Украины Владимир Усов о своем увольнении узнал из интернета, официально ему никто об этом не объявлял. При этом он не видит причин для такого решения Кабинета министров.

Реклама

Об этом бывший чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Узнал о своем увольнении ночным решением Кабмина из интернета. К сожалению, никаких причин и аргументов относительно этого решения от нового профильного министерства я не услышал", —написал он.

Усов сетует на то, что за четыре месяца так и не услышал никакого решения относительно утверждения новой концепции космической деятельности и научно-технической космической программы Украины.

В тренде
Зеленский гарантировал, что Сытник останется в НАБУ

"До сих пор нет реального разделения полномочий между министерством и космическим агентством. Формально, министерство взяло все функции и полномочия агентства, но в реальности, ресурсов для обеспечения своих полномочий так и не получило, что почти каждый день приводит к срыву критически важных проектов", — заявил экс-чиновник.

Реклама

Напомним, что в Украине было создано министерство, которое отвечает за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики, развитие стратегических технологий и инноваций, в полномочия которого были отнесены вопросы развития космической отрасли.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина будет участвовать в инициированной США космической программе по мирному исследованию и использованию Луны, Марса и других космических тел.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

увольнение усов Космическое агентство Украины

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"По-немецки я немного президент": Разумков рассказал, готов ли сменить ЗеленскогоПолитика
Зеленский ответил на петицию
Зеленский ответил на петицию "евробляхеров" о растаможке автомобилейПолитика
"Безмасочников" в транспорте будут штрафовать: Зеленский подписал законПолитика
Кашля уже нет. Больной коронавирусом Зеленский идет на поправку
Кашля уже нет. Больной коронавирусом Зеленский идет на поправкуПолитика
Согласны на
Согласны на "правку Путина": Арестович рассказал о проблемах с обменом пленных на ДонбассеПолитика
Все болезни Путина: какие
Все болезни Путина: какие "диагнозы" ставили главе РФ за последние годыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять