Экс-глава Космического агентства отреагировал на свое увольнение

Экс-глава Космического агентства Украины Владимир Усов о своем увольнении узнал из интернета, официально ему никто об этом не объявлял. При этом он не видит причин для такого решения Кабинета министров.

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Об этом бывший чиновник написал на своей странице в Facebook.

"Узнал о своем увольнении ночным решением Кабмина из интернета. К сожалению, никаких причин и аргументов относительно этого решения от нового профильного министерства я не услышал", —написал он.

Усов сетует на то, что за четыре месяца так и не услышал никакого решения относительно утверждения новой концепции космической деятельности и научно-технической космической программы Украины.

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"До сих пор нет реального разделения полномочий между министерством и космическим агентством. Формально, министерство взяло все функции и полномочия агентства, но в реальности, ресурсов для обеспечения своих полномочий так и не получило, что почти каждый день приводит к срыву критически важных проектов", — заявил экс-чиновник.

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Напомним, что в Украине было создано министерство, которое отвечает за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики, развитие стратегических технологий и инноваций, в полномочия которого были отнесены вопросы развития космической отрасли.

Как сообщали новости "Сегодня", Украина будет участвовать в инициированной США космической программе по мирному исследованию и использованию Луны, Марса и других космических тел.

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