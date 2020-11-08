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Экономический ущерб от COVID-19 может привести к Третьей мировой войне

8 ноября, 19:42

Ольга Литвин Ольга Литвин

В Генштабе Британии предупредили о риске полномасштабного конфликта

Экономический ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, может привести к "вероятности" Третьей мировой войны, заявил глава комитета начальников штабов Великобритании генерал Ник Картер.

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В интервью Sky News он выразил обеспокоенность, что региональные и глобальные конфликты могут перерасти в "полномасштабную войну".

"Я думаю, что мы столкнулись с реальным риском того, что эскалация может привести к просчетам, учитывая многочисленные региональные конфликты. Это то, чего, по моему мнению, мы должны остерегаться", — заявил Картер.

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Картер предположил, что "главные лица", раздувая конфликты, не осознают последствий. Именно вовлечение большого количества людей к столкновениям может привести к полномасштабной войне. Это уже происходило раньше, подчеркнул генерал.

На вопрос, насколько угроза новой мировой войны реальна, Картер ответил:

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"Я лишь считаю, что такой риск есть, и мы должны осознавать его".

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Напомним, президент Армении Армен Саркисян озвучил семь тезисов, почему война в Карабахе должна быть скорее закончена.

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конфликты генштаб эскалация Третья мировая война
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