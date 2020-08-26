Египет уточнил новые правила въезда для украинцев

Без ПЦР-теста в Египет теперь не пускают, но и к нему есть масса требований

На фоне продолжающей набирать темпы всемирной пандемии коронавируса Египет, который с 1 сентября будет требовать от туристов тест на COVID-19, уточнил новые правила въезда в страну.

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Как сообщили в посольстве Украины, чтобы попасть в Египет, начиная со следующего месяца, на границе (в том числе, и прибывая в любой из египетских аэропортов), будет необходим сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанный не позже, чем за 48 часов до прибытия.

Согласно распоряжению Минздрава Египта, сертификат должен соответствовать следующим требованиям:

содержать точную дату и время сдачи теста;

должен быть выдан официально зарегистрированной лабораторией и содержать ее печать;

не должен иметь никаких исправлений, подтираний или поправок;

должен быть указана информация о вид проведенном теста – это должно быть обязательно RT-PCR.

Данное требование касается как граждан Египта, так и иностранцев, в том числе членов экипажей морских и воздушных судов.

"Граждане, у которых будет отсутствует необходимый сертификат, не будут допущены к пересечению государственной границы АРЕ до соответствующего распоряжения МЗ АРЕ и без обязательной сдачи ПЦР-теста в определенной МЗ АРЕ лаборатории", – предупредили в посольстве.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, что изменилось в отелях Египта после начала коронавирусной пандемии.

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