Египет уточнил новые правила въезда для украинцев

На фоне продолжающей набирать темпы всемирной пандемии коронавируса Египет, который с 1 сентября будет требовать от туристов тест на COVID-19, уточнил новые правила въезда в страну.
Как сообщили в посольстве Украины, чтобы попасть в Египет, начиная со следующего месяца, на границе (в том числе, и прибывая в любой из египетских аэропортов), будет необходим сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, сделанный не позже, чем за 48 часов до прибытия.
Согласно распоряжению Минздрава Египта, сертификат должен соответствовать следующим требованиям:
- содержать точную дату и время сдачи теста;
- должен быть выдан официально зарегистрированной лабораторией и содержать ее печать;
- не должен иметь никаких исправлений, подтираний или поправок;
- должен быть указана информация о вид проведенном теста – это должно быть обязательно RT-PCR.
Данное требование касается как граждан Египта, так и иностранцев, в том числе членов экипажей морских и воздушных судов.
"Граждане, у которых будет отсутствует необходимый сертификат, не будут допущены к пересечению государственной границы АРЕ до соответствующего распоряжения МЗ АРЕ и без обязательной сдачи ПЦР-теста в определенной МЗ АРЕ лаборатории", – предупредили в посольстве.
Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, что изменилось в отелях Египта после начала коронавирусной пандемии.
Также читайте о правилах безопасности, которые сейчас действуют в аэропортах, а также на рейсах в Египет.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк