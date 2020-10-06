Единый энергорынок, "промбезвиз" и IT: как Украина будет интегрироваться в ЕС

Соглашение Евросоюза с Украиной амбициознее, чем с любой другой страной, говорит Шарль Мишель

На XXII саммите Украина – Европейский Союз наша делегация представила видение обновления Соглашения об ассоциации в сфере торговли и секторальной взаимодействия.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита.

По его словам, стороны договорились максимально использовать механизмы Соглашения об ассоциации, чтобы и дальше развивать торговые отношения и углубить экономическую интеграцию между Украиной и ЕС. А с 2021 года стороны будут совместно оценивать, каких целей достигли, что станет движущей силой для последующего обновления Соглашения об ассоциации.

Кроме того, речь шла об интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС, энергетических рынков Украины и Евросоюза, взаимодействии в реализации Европейского зеленого курса. Зеленский также заявил о намерении двигаться в направлении соглашения о "промышленном безвизе". По его словам, уже начала работу экспертная миссия ЕС, которая оценит готовность Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

Президент рассказал, что обсуждалась сроки подписания соглашения об Общем авиационном пространстве, которое уже многие лет находится в нашей повестке дня, и его заверили, что все технические вопросы будут обязательно урегулированы, и Соглашение подпишут как можно быстрее.

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В ответ президент Европейского совета Шарль Мишель отметил, что Соглашение об ассоциации должно создать условия, чтобы Украина постепенно интегрировалась во внутренний рынок Европы.

"Это наиболее амбициозное соглашение, которое имеет Евросоюз с кокой-либо страной", – сказал он, подчеркнув, что ЕС намерен углублять сотрудничество с Украиной в области IT и "зеленой" энергетики.

Напомним, Владимир Зеленский на встрече с Шарлем Мишелем и Жозепом Боррелем заявил, что Украина – будущий член Евросоюза.

Ранее сайт "Сегодня" писал: на саммите Украина – ЕС было сообщено, что Брюссель выделил Киеву 300 млн грн на борьбу с коронавирусом на Донбассе.

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