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Двух тестов оказалось мало: у Арахамии заподозрили COVID-19

20 ноября, 14:49

Игорь Серов , Сергей Мартынец

В политической силе пока не подтверждают, что их лидер заболел

У лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии подозрение на коронавирус – два теста дали разные результаты. Об этом сообщила в комментарии сайту "Сегодня" пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

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В политической силе пока не подтверждают, что их лидер заболел.

"У Давида Арахамии один тест был положительным, второй – отрицательный. Сейчас ждем результаты третьего, результаты ожидаются завтра", – сказала Палийчук.

Она добавила, что в связи с такими новостями из лаборатории Арахамия срочно самоизолировался.

Напомним, по состоянию на 16 ноября в парламенте заявляли о 27 депутатах, которые болеют COVID-19, а также 24 сотрудниках аппарата. Однако 19 ноября стало известно, что коронавирусом заразился Андрей Парубий.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 20 ноября в Украине подтвердили 14 575 новых случаев заражения коронавирусом (598 085 с начала эпидемии) – это снова рекордный показатель. За четверг умерли 229 украинцев (10 598 с начала эпидемии), а выздоровели 7845 человек (274 324 с начала эпидемии). При этом Верховная Рада не собирается на карантин.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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коронавирус слуга народа Давид Арахамия COVID-19

Источник: Сегодня

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