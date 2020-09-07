Двойное гражданство в Украине: Кулеба рассказал о работе над законопроектом

Министерство иностранных дел Украины вместе с Верховной Радой работает над законопроектом по двойному гражданству. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

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Кулеба рассказал, что сам является сторонником двойного гражданства и считает, что оно соответствует интересам Украины.

В то же время министр против двойного гражданства с Россией.

"В парламенте есть этот законопроект. Вы знаете, что я являюсь сторонником двойного гражданства. За исключением гражданства государства-агрессора. Мы работаем с парламентом для того, чтобы этот закон был принят. Я считаю, что он соответствует интересам Украины. И эта норма давно назрела", – заявил он.

Ранее глава МИД Украины заявлял, что двойное гражданства вызывает значительные дискуссии в Украине и потому необходимо найти сбалансированное решение по этому вопросу.

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Тогда Кулеба подчеркивал, что наличие двух паспортов недопустимо для госслужащих и представителей власти.

"Мы в Украине должны найти сбалансированное решение для того, чтобы украинцы, которые рассыпаны сейчас по всему миру, имели возможность не разрывать связь с Родиной", – говорил министр.

Еще летом 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм, который разрешит иностранцам иметь украинский паспорт.

Кстати, жители Крыма могут получить украинский паспорт на КПП:

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