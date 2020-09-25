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Две страны Евросоюза расширили санкционные списки по Беларуси

25 сентября, 16:22

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Окружение Лукашенко хотят наказать за фальсификацию выборов и насилие над протестующими

Страны-соседи Беларуси, являющиеся членами Евросоюза, продолжают оказывать санкционное давление на Минск из-за жестокого подавления мирных протестов силовиками нелегитимного президента Александра Лукашенко.

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В пятницу, 25 сентября МИД Латвии опубликовал расширенный санкционный список по Беларуси, включив в него еще 101 должностное лицо, сообщает ТАСС.

В список включили ближайшее окружение Лукашенко, руководство министерства внутренних дел и других силовых органов, министерства связи и информатизации, Центризбиркома и других ведомств. Такой шаг Риги был вызван тем, что власти Беларуси продолжают дискредитировать демонстрации и непропорционально применять силу, блокировать независимые СМИ и возбуждать уголовные дела.

Сегодня же МИД Эстонии также обнародовал расширенный санкционный список по Беларуси, включив в него еще 98 должностных лиц. В список вошли люди, которые игравшие ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что 21 сентября ЕС провалил введение санкций против Беларуси. Главы МИД Евросоюза не смогли достигнуть единогласного решения касательно санкций.

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Больше о происходящем в Беларуси смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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Латвия Эстония ЕС Беларусь санкции
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