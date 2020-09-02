"Две недели борьбы с болезнью": Тимошенко рассказала о своем самочувствии

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая ранее заразилась коронавирусом, сообщила, что идет на поправку.

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"Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже ... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни", -написала она в Facebook.

Политик поблагодарила всех, кто ее лечил, переживал за нее и пытался помочь.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Юлию Тимошенко подключили к аппарату искуственной вентиляции легких, ее температура не опускается ниже 39. Также сообщалось, что вместе с политиком коронавирусом заболели и другие члены семьи – дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин.

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Напомним, не так давно президент Владимир Зеленский признался, что коронавирусом переболел его сын. Ребенок и супруга президента одновременно лечились в больнице. Семилетний Кирилл легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры, говорит первая леди. Жена Зеленского рассказала, как переболела COVID-19 с сыном.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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