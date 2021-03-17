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Два десятка стран поддержали Украину в ООН и требуют от России вернуть Крым

17 марта, 22:16

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Страны-подписанты осудили нарушение Россией прав человека на полуострове

Россия в Совбезе ООН провела пропагандистское заседание по Крыму, после чего 19 стран выступили с совместным заявлением с требованием прекратить оккупацию полуострова.

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Об этом сообщает представительства Украины при ООН.

"Сегодня Россия провела неформальное заседание в ООН с целью продвижения ложного нарратива об оккупации ею Крыма, она захватила с нарушением международного права в 2014 году. Мы осуждаем нарушение Россией прав человека и наращивание военного потенциала на полуострове", – говорится в тексте обращения.

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По мнению стран-подписантов обращения, сегодняшнее мероприятие, проведенное по "формуле Арриа", имело целью искажения представления о реальной ситуации в Крыму и служило только российским оккупационным интересам.

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В число авторов заявления вошли Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Ирландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, США, Франция, ФРГ, Чехия, Эстония и Украина.

Напомним, в Украине потроллили российских дипломатов напоминанием о том, что Крым – это Украина. Эта веселая акция прошла по случаю годовщины незаконного т.н. "референдума о присоединении" полуострова к России.

Также недавно Служба безопасности Украины возле посольства РФ в Киеве установила билборд с надписью "Крым – это Украина".

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Крым Совбез ООН оккупация оккупация Крыма формула Арриа

Источник: Сегодня

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