Два десятка стран поддержали Украину в ООН и требуют от России вернуть Крым

Россия в Совбезе ООН провела пропагандистское заседание по Крыму, после чего 19 стран выступили с совместным заявлением с требованием прекратить оккупацию полуострова.

Об этом сообщает представительства Украины при ООН.

"Сегодня Россия провела неформальное заседание в ООН с целью продвижения ложного нарратива об оккупации ею Крыма, она захватила с нарушением международного права в 2014 году. Мы осуждаем нарушение Россией прав человека и наращивание военного потенциала на полуострове", – говорится в тексте обращения.

По мнению стран-подписантов обращения, сегодняшнее мероприятие, проведенное по "формуле Арриа", имело целью искажения представления о реальной ситуации в Крыму и служило только российским оккупационным интересам.

В число авторов заявления вошли Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Ирландия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, США, Франция, ФРГ, Чехия, Эстония и Украина.

Joint Statement by Following Russia's Arria-formula Meeting on the Situation in Crimea #CrimeaIsUkraine

@MFA_Ukrainepic.twitter.com/pueMA2OyPF