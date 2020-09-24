Дуда в ООН призвал мир помочь Украине в борьбе с Россией: видео

Президент Польши Анджей Дуда призвал международное сообщество помочь Украине в борьбе против российской агрессии. О этом он заявил на Генеральной ассамблее ООН, передает пресс-служба польского президента.
"Говоря о качественном кризисе в отношениях между государствами, хочу подчеркнуть, что одним из приоритетов Польши неизменно остается вопрос соблюдения международного права. Без соблюдения закона не может быть и не будет прочного мира в мире", - заявил он
По его словам, в поддержании глобальной архитектуры безопасности фундаментальную роль играет международное право.
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"Сотрудничество государств в случае нарушения основополагающих норм международного права, например, в случае агрессии Российской Федерации против Грузии или Украины, остается незаменимым", – заявил он.
Напомним, Зеленский также выступил на ГА ООН в понедельник, 21 сентября, и заявил, что оккупация Крыма и военная агрессия России на Донбассе напоминают попытку вернуться к разделению сфер влияния.
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