Дуда рассказал Зеленскому, когда в Польше восстановят могилу воинов УПА

Сегодня, 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Об этом сообщает Офис президента.

Реклама

Главы государств обговорили борьбу с коронавирусом и обсудили шаги по противодействию инфекции. Также Зеленский ознакомил президента Польши с актуальной ситуацией на Донбассе и поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины.

Среди прочих моментов президенты обсудили восстановление украинской могилы в польском селе.

"Президент Украины поднял вопрос исторической памяти, а именно – внесение в реестр воинских захоронений и восстановления легальной украинской могилы на горе Монастырь возле с. Верхрата. Президент Польши отметил, что надеется, что уже к следующей встрече глав государств этот вопрос будет снят с повестки дня", – говорится в сообщении Офиса.

А следующая встреча президентов должна состояться уже в октябре – во время телефонного звонка Зеленский пригласил Анджея Дуду посетить Украину в октябре этого года, и польский коллега принял приглашение.

Реклама

Как известно, в январе текущего года в Польше на горе Монастырь возле села Верхрата неизвестные уничтожили мемориальную доску на могиле воинов УПА.

Позже польские власти навали акт вандализма попыткой рассорить Киев и Варшаву, согласились восстановить уничтоженную могилу украинских военных на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве и взять ее под защиту.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама