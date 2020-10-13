Дуда: Надо требовать, чтобы Россия убралась с Донбасса и из Крыма

Россия нарушила международное право, когда захватила Крым и Донбасс, и для деоккупации этих регионов Украины Запад, в том числе и Польша, должен продолжать политическое и экономическое давление на Москву.

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Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью телеканалу Украина 24.

По его словам, война, которую Россия навязала Украине, закончится тогда, когда Киев возвратит себе контроль над границей с Россией, а значит, вернет Крым, Луганск и Донецк.

"Не надо отступать от санкций против России, и не надо допускать, чтобы здесь сохранялся замороженный конфликт. Надо требовать от России, чтобы она убралась с этих территорий", – подчеркнул Дуда.

Польский лидер добавил, что многие эксперты подчеркивают: атака русских на Украину произошла, чтобы помешать вступлению Украины в первую очередь в НАТО, а также в Евросоюз.

"И для этого сегодня надо твердо настаивать: агрессия должна быть закончена, а контроль над границами должен вернуться Украине", – подытожил он.

Напомним, Зеленский и Дуда сегодня посетили Одессу, где дали совместное интервью телеканалу "Украина 24" и польскому TVP1. С ними пообщались наша телеведущая Елена Кот и ведущий польский журналист Михал Адамчик.

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Сайт "Сегодня" также сообщал, что визит в Киев президента Польши Анджея Дуды и переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским являются "хорошим сигналом" для Украины.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Речь Посполитая. Перезагрузка – зачем Дуда приехал в Киев".

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