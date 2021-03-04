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Дубинский в Раде создал объединение "Дубина – Слуга украинского народа"

4 марта, 14:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В новое межфракционное объединение вошли семь бывших и действующих "слуг народа"

Внефракционный народный депутат Александр Дубинский создал в Верховной Раде межфракционное объединение "Дубина – Слуга украинского народа".

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Об этом сообщил в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Дубинский создал в Раде МФО "Дубина – Слуга украинского народа". Лучше бы сделал объединение ДуБеня", – написал он.

В состав объединения вошли действующие "слуги народа" и двое "изгнанных":

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  • Александр Дубинский (бывший "слуга народа");
  • Алексей Мовчан ("Слуга народа");
  • Сергей Швец ("Слуга народа");
  • Антон Поляков (бывший "слуга", сейчас в партии "За будущее");
  • Анастасия Ляшенко ("Слуга народа");
  • Андрей Боблях ("Слуга народа");
  • Дмитрий Черный ("Слуга народа").

"Один вопрос – а почему объединение межфракционное?" – отметил Гончаренко, намекая, что в МФО вошли действующие или бывшие "слуги".

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Дубинский попал в ДТП во Львовской области, в результате которого два человека оказались в больнице.

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Верховная Рада слуга народа Александр Дубинский

Источник: Сегодня

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