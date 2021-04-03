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Довыборы в Раду: на 87-м округе продолжается пересчет голосов

3 апреля, 11:50

Виктория Барановская Виктория Барановская

Там лидирует Вирастюк

По состоянию на утро 3 апреля, на округе 87 продолжается пересчет голосовна довыборах в Верховную Раду.

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Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

Заседание окружной избирательной комиссии продолжаемся. Им нужно пересчитать голоса на 20 участках, осталось еще 11.

"Если вы все пропустили, то вчера на четырех участках обнаружили расхождения в голосах, на трех – голосования признали недействительным", – говорится в сообщении наблюдателей.

Отметим, что согласно данным Центризбиркома, на данном этапе подсчитано 92,3% голосов. На округе 87 побеждает кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк с 14 638 голосами. На втором месте кандидат от партии "За майбутнє" Александр Шевченко за него проголосовали 13 936 избирателей.

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