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Допуск Красного Креста на неподконтрольную территорию – первый этап обмена пленными – Ермак

13 сентября, 21:23

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Договоренности о допуске Красного Креста ни разу не выполнялись боевиками

На переговорах в "нормандском формате", прошедших в Берлине 11 сентября, договорились о доступе представителей Красного Креста на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал в эфире телеканала "Украина".

"Была достигнута договоренность, что до конца сентября на неподконтрольную территорию будет открыт доступ Красному Кресту", – сказал Ермак.

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Он отметил, что это очень важный пункт договоренностей, который можно назвать первым этапом начала обмена пленными.

"Это очень важно (допуск Красного Креста. – Ред.), потому что много раз об этом договаривались, но ни разу это не было выполнено, и это очень тормозит процесс обмена", – заявил руководитель ОП.

Ермак добавил, что президент дал четкое задание освободить всех удерживаемых на оккупированных территориях Донбасса украинских граждан.

Он также рассказал, что вопрос обмена пленными будет обсуждаться уже на следующей неделе.

Напомним, Ермак считает: что переговоры в "нормандском формате", проведенные в Берлине 11 сентября советниками глав государств "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия), показали, что Киев имеет безоговорочную поддержку своих западных партнеров.

Глава Офиса президента Андрей Ермак
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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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переговоры красный крест нормандский формат Андрей Ермак
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