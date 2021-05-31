Допрос Порошенко в СБУ снова сорвался: что на этот раз произошло

Петр Порошенко
Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко снова сегодня не придет в СБУ – допрос по просьбе адвокатов перенесли на другую дату.
Об этом сообщил в Facebook защитник политика Игорь Головань.
По его словам, Порошенко в установленный законом способ никаких повесток не получал.
"В ответ на предыдущий аналогичный "вброс" 27 мая я, по поручению Петра Алексеевича, немедленно связался со следователем для согласования времени и даты встречи. Дата и время согласованы. Не на сегодня", – написал Головань.
В СБУ подтвердили перенос допроса на другой день по просьбе адвокатов, передает Интерфакс-Украина.
"Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15:00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату этой недели", – сообщили в спецслужбе.
Напомним, Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу Медведчука-Козака, поскольку в опубликованных ранее в СМИ аудиозаписях неоднократно звучала фамилия пятого президента. Так, например, недавно всплыла очередная запись переговоров Медведчука, в которой он вспоминает о связях с Порошенко.