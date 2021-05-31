Допрос Порошенко в СБУ снова сорвался: что на этот раз произошло

Первый раз нардепа вызвали на 27 мая, но он не явился – адвокат уверяет, что тогда Порошенко не вручили повестку

Петр Порошенко

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко снова сегодня не придет в СБУ – допрос по просьбе адвокатов перенесли на другую дату.

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Об этом сообщил в Facebook защитник политика Игорь Головань.

По его словам, Порошенко в установленный законом способ никаких повесток не получал.

"В ответ на предыдущий аналогичный "вброс" 27 мая я, по поручению Петра Алексеевича, немедленно связался со следователем для согласования времени и даты встречи. Дата и время согласованы. Не на сегодня", – написал Головань.

В СБУ подтвердили перенос допроса на другой день по просьбе адвокатов, передает Интерфакс-Украина.

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"Народного депутата Петра Порошенко вызвали на допрос в СБУ, который должен был состояться 31 мая в 15:00. Но по просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату этой недели", – сообщили в спецслужбе.

Напомним, Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу Медведчука-Козака, поскольку в опубликованных ранее в СМИ аудиозаписях неоднократно звучала фамилия пятого президента. Так, например, недавно всплыла очередная запись переговоров Медведчука, в которой он вспоминает о связях с Порошенко.