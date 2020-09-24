"Донбасс" или вмешательство России: четыре сценария развития ситуации в Беларуси

Лукашенко оставляет после себя выжженную землю, говорит оппозиционная активистка

После тайной инаугурации нелегитимного президента Александра Лукашенко и новой вспышки протестов ситуация в Беларуси может развиваться по четырем диаметрально противоположным сценариям.

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Об этом активистка из Витебска, лидер гражданской инициативы "Наш дом" Ольга Карач рассказала в интервью Deutsche Welle.

Один из сценариев предполагает, что Лукашенко довольно долго останется у власти и будет затягивать ситуацию.

"В этом случае у нас будет аналог Донбасса – то есть выжженная земля и банды мародеров. Анонимность сотрудников силовых ведомств уже сейчас начинает приводить к мародерству, когда вооруженные люди в балаклавах пытаются грабить квартиры. Такие случаи будут учащаться, а это означает, что чем активнее Лукашенко будет пытаться остаться (на посту президента. – Ред.), тем сильнее он будет терять контроль над силовыми структурами", – говорит оппозиционерка.

Второй сценарий предполагает более активное вмешательство России в дела Беларуси.

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"В этом случае к власти в стране после Лукашенко придет пророссийский президент, который будет целиком и полностью ориентироваться на Россию. Этот сценарий пока маловероятен, потому что в Беларуси нет популярного пророссийского политика. Лукашенко оставляет после себя выжженную землю: он всегда максимально глушил любые ростки пророссийской оппозиции", – подчеркнула активистка.

Третий вариант, по ее мнению, самый реалистичный: Россия и Запад так или иначе будут договариваться. После ухода Лукашенко будет создана рабочая группа и избран президент, который устраивает все стороны.

Четвертый вариант – Беларусь окончательно и бесповоротно уходит на Запад, выходя из Союзного государства.

"Мне он кажется не очень реалистичным хотя бы потому, что Запад пока не готов принять Беларусь в свои объятия. Он готов к оказанию поддержки, солидарности, разного рода акциям, но, скорее всего, не готов сразу принять Беларусь в Евросоюз", – считает Ольга Карач.

В любом случае ситуация будет развиваться по одному из этих сценариев, подытожила лидер гражданской инициативы "Наш дом".

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Напомним, Лукашенко заявил, что инаугурация – это внутреннее дело Беларуси, и никому из соседей Минск об этом сообщать заранее не обязан.

Также напомним, что инаугурация, которая состоялась 23 сентября во Дворце Независимости в Минске, спровоцировала новую волну протестов в Беларуси, сотни участников которых были задержаны.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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